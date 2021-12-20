📺Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 25. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Kalp Yarası dizisinin 20 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kalp Yarası son bölüm bilgileri...

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KALP YARASI 25. BÖLÜM KONUSU

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

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KALP YARASI HAKKINDA

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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