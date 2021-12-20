📺Alparslan Büyük Selçuklu SON BÖLÜM İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm izle - TRT canlı izle Alparslan Büyük Selçuklu izle (Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 20 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM KONUSU

Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos'tan intikam almak ve Vaspurakan'ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer. Alparslan'ın seçtiği bu yol, Bizans'ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur. Kekavmenos'un Alpagut'a Akça'yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos'un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar. Akça ve Alpagut'un ortak davası, devam edebilecek midir? Alparslan'ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir. Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Alparslan Büyük Selçuklu 7. BÖLÜM İZLE

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Yönetmen: Sedat İnci

Senarist: Emre Konuk

Oyuncu Kadrosu: Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu

Alparslan Büyük Selçuklu 7. BÖLÜM İZLE

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Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

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