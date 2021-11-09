Ada Masalı 21. yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 21. bölüm izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisinde heyecan dorukta. 10 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelen Ada Masalı'nın 21. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor ve izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Ada Masalı son bölüm bilgileri...

Ada Masalı 21. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/son-bolum

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https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali

Ada Masalı 21. Bölüm Konusu;

Aliye'nin rızasını aldıktan sonra Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. İdil, Batu'nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil'in Batu'nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar.

Alper ve Melisa'nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa'nın düğünü Kırlangıç Adası'nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin habercisi olur.

Ada Masalı 21. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/son-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali