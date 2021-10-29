Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 26. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (25. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE!

Kardeşlerim 26. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 26. bölüm yayınlandı.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (25. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE!

26.Bölüm Özeti:

"Ama sen yılma, durma, koş, erguvanlar içine doğ…"

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar. Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (25. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI