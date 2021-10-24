Yargı dizisi SON BÖLÜM İZLE - YARGI İZLE 6. bölüm (KANAL D)

Yargı 6. BÖLÜM CANLI İZLE / YARGI 6. BÖLÜM FULL İZLE

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 24 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek Yargı 6. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

Yargı 6. BÖLÜM FULL İZLE /

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

Yargı 6. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar/yargi-6-bolum-fragmani-2-ceylin-ve-engin-karsi-karsiya

Yargı 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor!

Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

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https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler