Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉 KARDEŞLERİM CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (24. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kardeşlerim 25. bölüm full izle araması yapanlar bu akşam atv ekranlarına kilitlenecek. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde bugün 25. bölüm yayınlanacak. Kardeşlerin 25. bölüm fragmanı heyecan yarattı.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉 KARDEŞLERİM CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (24. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM CANLI İZLE!

"YETER Kİ UMUDUN OLSUN, O IŞIK ELBET BİR YERDEN DOĞAR HAYATINA!"

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

KARDEŞLERİM DİZİSİ 25. BÖLÜM FRAGMANI!

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉 KARDEŞLERİM CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (24. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

