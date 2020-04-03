Astronot olmak isteyenlerden NASA'ya başvuru yağmuru! NASA adayları ne zaman açıklayacak? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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olmak isteyenlerden 'ya başvuru yağmuru! NASA adayları ne zaman açıklayacak?

Astronot olmak isteyenlerden NASA'ya başvuru yağmuru! NASA adayları ne zaman açıklayacak?

ve 'nın () 2024'e kadar yapmayı planladığı insanlı Ay yolculuğu Artemis için başvurular 'ta tamamlanmıştı. Peki NASA adayları ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

ve 'nın () yeni Artemis programı büyük ilgi odağı oldu ve olmak isteyenler NASA'yı başvuru yağmuruna tuttu.

NASA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanan insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis'e, 12 binden fazla kişinin başvurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Artemis programıyla yeni bir keşif çağına girdik. Amerikalıların bize katılmak için başvurduklarını görmek, bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.

NASA ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

2 Mart'ta başlayan Artemis programı başvuruları 'ta sona ermişti. NASA'nın, yeni astronot adaylarını 2021'in yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

NASA, 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilmek üzere 350 kişi seçmişti.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 10:08
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