Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2024'e kadar yapmayı planladığı insanlı Ay yolculuğu Artemis için başvurular 31 Mart'ta tamamlanmıştı. Peki NASA adayları ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yeni Artemis programı büyük ilgi odağı oldu ve astronot olmak isteyenler NASA'yı başvuru yağmuruna tuttu.
NASA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanan insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis'e, 12 binden fazla kişinin başvurduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Artemis programıyla yeni bir uzay keşif çağına girdik. Amerikalıların bize katılmak için başvurduklarını görmek, bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.
NASA ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
2 Mart'ta başlayan Artemis programı başvuruları 31 Mart'ta sona ermişti. NASA'nın, yeni astronot adaylarını 2021'in yaz aylarında açıklanması bekleniyor.
NASA, 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilmek üzere 350 kişi seçmişti.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 10:08
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Astronot olmak isteyenlerden NASA'ya başvuru yağmuru! NASA adayları ne zaman açıklayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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