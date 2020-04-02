Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaparak bilgilendirilmelerde bulundu. Önceki günlerden farklı olarak Corona Virüs salgının da Türkiye'deki illere göre vaka sayısını açıklayan Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm illerimizdeki corona virüs vaka sayılarını ve hangi ilde kaç kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı. Peki Türkiye'deki son durum nedir? İşte Corona Virüs Türkiye haritası ve illere göre 1 Nisan itibari ile güncellenen vaka sayıları

Saağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca toplantıda, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısınıÿ106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277 olduğunu açıkladı.

İŞTE İL İL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU



İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.

Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.

1 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini açıkladı. Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini açıkladı



İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI

İllere göre vaka sayısını duyuran Bakan Koca şunları söyledi;

İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.



Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca'da Twiiter hesabından tabloyu paylaşıp, uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.