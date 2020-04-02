Bunlar virüsten daha tehlikeli

Usta yorumcu Erman Toroğlu bu kez farklı bir yazı kaleme aldı: "Gümbet'teki evim ormanın içinde. 15 yıl önce burada bir yangın çıkmıştı. Şimdi yine o tehlike var. Mutfak atıkları, klozetler, içki şişeleri... Bu ahlaksız insanlar, koronavirüs kadar mikrop.”

İstanbul'da dört duvara gireceğime atladım Bodrum'daki evime geldim. Bahçe geniş, yanım orman, karşısında Gümbet, manzarası Kos Adası... Allah herkese böyle karantina nasip eylesin. Hayatım boyunca iki ihtilal, iki de ihtilal girişimi gördüm. Ancak böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. İhtilal ve ihtilal girişiminde sokaklar belli. Birisi taraf, diğeri karşı taraf. Ama bu yaşadığımız olayda; biz tarafız da karşı taraf ne halt yapmak istiyor bilmiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Buna bilim adamları da dahil. Televizyonları seyredin, aynı olaya biri 'siyah', biri 'beyaz', biri 'mor' diyor. Biz bir penaltı pozisyonunda yoruma açık dediğimizde 80 tane küfür yiyoruz. Bir de bu işin içinden geldiğimiz halde. Ancak sağ olsun bilim adamları, öyle enteresan şeyler konuşuyorlar ki, birine inansan diğeri yanlış; diğerine inansan öteki yanlış...

KEŞKE EVİM YANSAYDI!

Gümbet'in üstünde oturuyorum. Ormanın içindeyim. Bu orman 15 yıl evvel Konacık civarından gelen bir yangınla Devlet Hastanesi'ne kadar ulaştı. O zaman Show TV'de çalışıyorum. Zamanın spikeri Defne Samyeli, ana haber bültenine beni bağladı, canlı yayına. "Eviniz yandı mı?" dedi. "Keşke evim yansaydı. Evi tekrar yaparsın da ormanı tekrar yerine getiremezsin" demiştim ağlayarak.

FOTOĞRAFLAR ORTADA

Allah var, devlet o alanı kimseye peşkeş çekmedi. Fideler dikildi, temizlikler yapıldı, 15 yıl sonra orman tekrar canlandı. O ormanın iki tane girişi vardır. Birisi antik tiyatronun üzerindeki arterler, diğeri de Konacık'tan eski tarihi yer olan Pedesa'ya çıkan yolun üzerinde. Fakat o giriş kapılarının yerinde yeller esiyor. Yangın için açılan yolun üzerinde en az 5 tane arıcılıkla uğraşan grup gördüm. Daha da kötüsü fotoğraflarda gördüğünüz gibi tepede mangal yakanlar, içki şişeleri, sigara izmaritleri...

BUNLARIN HEPSİ MİKROP

Bir başka olay da evinde tadilat yapan ahlaksız, terbiyesiz insanlar, mutfak dolaplarını, kırdıkları fayansları, tuvalet klozetlerini, oraya atıyorlar. Mutfak atıkları ve klozetlerin arkasında Bodrum Kalesi'ni; içki içilen yerden de bütün Bodrum Yarımadası'nı göreceksiniz. En kısa zamanda burada yetkililer tarafından gerekli önlemler alınmazsa ikinci yangın çıkacak. O zaman ben bu yazıyı bir daha yazacağım. Ben yazacağım da 15 yılda yetişen orman yandıktan sonra buna sebep olanlar işten alınsa ne olur alınmasa ne olur... Bütün bunları yapan, Bodrum'da yaşayan bu insanlara, insan mı demek lazım! Bunlar koronavirüsten daha büyük tehlike ülkemiz için. Bu şunu gösteriyor. Korona gibi bu ahlaksızlar da insanları öldürüyor. Bunların hepsi mikrop.