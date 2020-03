Başkanlar şov yapıyor

''Kulüpler Birliği toplanıyor, her kafadan ses çıkıyor. Başkanların çoğu ticaret yapıp malına sahip çıkıyor ama kulübüne sahip çıkamıyor.''

Maçlar oynanıyor, canlı canlı. Hakemler karar veriyorlar artı eksi. Maçtan sonra kulüplerimizin büyük başkanları ahkam kesiyorlar; 'Hakem ve VAR bunu yaptı' diye. Yani olay canlı. Pekala... Dünyanın çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bir virüs belası var. Büyük kulüplerimizin büyük başkanları toplanıyorlar. Peki neyle toplanıyorlar? Telekonferans sistemiyle. Ve sonunda Kulüpler Birliği Başkanı bir açıklama yapıyor. Birlik Başkanı Sepil 'Biz konuştuk, tartıştık sonuçta üç tane karara vardık.' Bu üç karar şöyle.... İlk hedef liglerin 17 Nisan tarihinde başlatılması, Erteleme uzarsa play-off sistemi uygulanması, süreç uzarsa ligin mevcut haliyle tescil edilmesi. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle play-off sistemi konuşulmadı deniyor. Benim aldığım bir habere göre Fenerbahçe Başkanı 'Her şart denenir, eğer gerekirse play-off oynananabilir' diyor ama bu hiç tartışılmıyor. Şimdi gelelim sadede. Geçen hafta maçlar oynanır mı oynanmaz mı, seyircili mi seyircisiz mi derken seyircisiz oynanıyor. Bu tartışıldı, hâlâ da tartışılıyor. Bu sefer koronavirüs salgını arttıkça Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF'yi, Kulüpler Birliği Başkanı'nı ve diğer başkanları toplantıya çağırıyor. Buradaki işin püf noktası (duyduğuma göre) ne Kulüpler Birliği ne TFF hiçbir hazırlık yapmadan Bakan'ın karşısına geliyor. Bakan diyor ki 'Planınız nedir. Bundan başka A, B, C planlarınız var mı?' Yine ses yok. Sonra da bu tartışmalar büyüyor. Yahu arkadaşlar UEFA sizin önünüzü açarken bir tarih de vermiş, rahat rahat top oynayın, tartışın ve en doğruya varın diye. Daha siz bu zamandan doğru dürüst faydalanmadan saçma sapan, yalan dolan beyanatlar veriyorsunuz. Esas malın sahibi Kulüpler Birliği. Esas okkanın altına girecek olan kulüpler. Sizin futbolcularınız ve özellikle siz, maç 90+5'te bitince 'Daha 5 dakika daha oynanmalıydı' demiyor musunuz? Acaba 10 dakika uzatma oynansa ne değişirdi? Bunu çıkıp da gazetelere beyanat vererek açıklıyorlar, erkeklik yapıyorlar. UEFA bize bu süreyi değil de bir sene verse siz yine bir halt yapamayacaksınız. Çünkü işe vakıf değilsiniz, çünkü şov peşindesiniz. Play-off sistemine hemen hemen bütün takımlar karşı duyduğum kadarıyla. Ama Sepil 'Konuştuklarımız arasında play-off da vardı' diye açıklama yapıyor. Ancak bazı kulüpler 'Hayır konuşmadık' diyor. Eğer böyleyse tek cümle şunu söylemek lazım: Başkan Sayın Sepil Türk futbolunu yaptı çefil. Eğer siz telekonferasla bile bazı şeyleri halledemiyorsanız ve malınıza sahip çıkamıyorsanız, sakın MHK ve hakemlere sallamalayınız. Onlar anında düdük çalıyorlar, şimdi bir de VAR sistemi var. Bazıları gidiyor bazıları gitmiyor. Peki başkanlar siz ne isterseniz var, VAR da var, varoğlu var da var. Düştüğünüz duruma bakın. Çünkü siz doğru işler yaparsanız TFF'den daha güçlüsünüz. Çünkü mal sizin. TFF uygulayıcı. Malınıza sahip çıkamıyorsunuz. Çoğunuz ticaret yapıyorsunuz ve malınıza sahip çıkıyorsunuz. Burada niye sahip çıkamıyorsunuz, çünkü şov yapıyorsunuz. NOT: Eğer bunlar hakikaten doğruysa Mehmet Sepil'in istifa etmesi gerekir.