Deniz sesleri

Konyaspor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yeşil-beyazlılar, Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran deneyimli kanat oyuncusu Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki futbolcu, kısa süre içinde Konyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak. Hollanda doğumlu olan Deniz Türüç, futbola Twente altyapısında başladı. Profesyonel kariyerinde De Graafschap ve Go Ahead Eagles formaları giydi. Türkiye’ye 2015’te Kayserispor ile adım atan tecrübeli oyuncu, daha sonra Fenerbahçe ve Başakşehir’de oynadı. Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. Turuncu-lacivretlilerle bu sezon 17 maçta süre alan Deniz Türüç, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
