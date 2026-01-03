CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Deniz sesleri

Deniz sesleri

Konyaspor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yeşil-beyazlılar, Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran deneyimli kanat oyuncusu Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki futbolcu, kısa süre içinde Konyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak. Hollanda doğumlu olan Deniz Türüç, futbola Twente altyapısında başladı. Profesyonel kariyerinde De Graafschap ve Go Ahead Eagles formaları giydi. Türkiye’ye 2015’te Kayserispor ile adım atan tecrübeli oyuncu, daha sonra Fenerbahçe ve Başakşehir’de oynadı. Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. Turuncu-lacivretlilerle bu sezon 17 maçta süre alan Deniz Türüç, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deniz sesleri
Konyaspor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yeşil-beyazlılar, Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran deneyimli kanat oyuncusu Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki futbolcu, kısa süre içinde Konyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak. Hollanda doğumlu olan Deniz Türüç, futbola Twente altyapısında başladı. Profesyonel kariyerinde De Graafschap ve Go Ahead Eagles formaları giydi. Türkiye'ye 2015'te Kayserispor ile adım atan tecrübeli oyuncu, daha sonra Fenerbahçe ve Başakşehir'de oynadı. Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. Turuncu-lacivretlilerle bu sezon 17 maçta süre alan Deniz Türüç, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İSBİKE projesi CHP'li İBB'nin elinde hurdaya döndü!
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04