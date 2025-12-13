Konyaspor’da Ndao’ya fesih

Konyaspor'da "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesi feshedildi. Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti. Senegalli golcü, Türkiye'de daha önce Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.
Konyaspor'da "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesi feshedildi. Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti. Senegalli golcü, Türkiye'de daha önce Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.