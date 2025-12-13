CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Konyaspor’da Ndao’ya fesih

Konyaspor’da Ndao’ya fesih

Konyaspor'da "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesi feshedildi. Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti. Senegalli golcü, Türkiye'de daha önce Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor’da Ndao’ya fesih
Konyaspor'da "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesi feshedildi. Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti. Senegalli golcü, Türkiye'de daha önce Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.
F.Bahçe'den Jadon Sancho harekatı!
G.Saray'dan Guendouzi bombası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
F.Bahçe'de 2 veda birden!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! 01:04
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 01:03
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 01:03
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! 01:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 01:03
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... 01:03
Slot'tan Salah açıklaması! Slot'tan Salah açıklaması! 01:03
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! 01:03
Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 01:03
Livakovic'in yeni adresi belli oldu! Livakovic'in yeni adresi belli oldu! 01:03
Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Alperen Şengün'den akıl dolu basket! 01:03