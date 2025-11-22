Öğretmenlere jest

Konyaspor, Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor karşılaşmasında öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Antalyaspor karşılaşmasında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır" denildi.
