3 puan aşkına maça

LİG'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor'da Sırp orta saha Jevtovic, Başakşehir maçı öncesi taraftarlardan destek istedi. 32 yaşındaki dinamo, "Başakşehir maçına tüm taraftarımızı kazanmış olduğumuz maçlardan sonraki yarattıkları atmosfer gibi davet etmek istiyorum. Onlara gerçekten ihtiyacımız var" diye çağrıda bulundu.
