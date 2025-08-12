TÜMOSAN’dan destek sürüyor

Konyaspor'un forma göğüs sponsoru olan TÜMOSAN, yeni sezonda da yeşil-beyazlılara destek vermeye devam edecek. Dün gerçekleştirilen imza töreninde Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun hazır bulundu. 2025-26 sezonu için yapılan anlaşmaya değinen Atiker, "TÜMOSAN ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalamış bulunuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ortak vizyon ve değerlere sahip iki büyük markanın bir araya gelmesi anlamını da taşıyor" dedi.

HEDEFİMİZ LİGİN ÜST SIRALARI

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor galibiyetiyle lige iyi başladıklarını belirterek, "Hedeflerimiz var. Oynadığımız oyunu geliştirerek herkese karşı kafa kafaya oyun oynamak istiyoruz. Geçen yıldan daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyo