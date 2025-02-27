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Haberler Konyaspor Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

Türkiye Kupası’nın 2016-17 şampiyonu Anadolu Kartalı, Cimbom’dan puan alırsa çeyrek finale kalacak. Hedef; Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa’ya gitmek

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Hedef Avrupa

GRUPTA 18 KEZ AĞLARI SARSTI

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 18 golle dikkat çekerken, gruptan çıkmayı hedefliyor. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Anadolu Kartalı, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmak istiyor. C Grubunda ilk hafta maçında Çorum FK'yı 1-0, sahasında Eyüpspor'u da 3-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar, 6 puanla birinci sırada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen 2016-17 şampiyonu Konya ekibi, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından alacağı puan veya puanlarla gruptan çıkmayı hedefliyor.

KUPADAKİ BAŞARI LİGE YANSIYACAK

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansın Süper Lig'e de yansımasını istediklerini vurguladı. Nuri Kaymak, "Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak, Süper Lige de direkt olarak pozitif yansıyacaktır. Süper Ligde de artık alacağımız galibiyetlerle sıkıntılı bölgeden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Türkiye Kupası'nda deplasmanda bugün oynayacağımız Galatasaray karşılaşmasından puanla dönmeyi hedefliyoruz. Rotamız Avrupa kupaları olacak. Avrupa kupalarına gitmenin yolu da Türkiye Kupası'ndan geçiyor" diye umut dağıttı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMASIN

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve 25 puanla 14. sıradaki Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin yanı sıra ligde de üst sıralara tırmanmak istiyor. Nuri Kaymak, 3 Mart'ta sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına 3 puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi. Taraftar desteğinin önemine de değinen Kaymak, "Sahamızda 7 maçımız var. Taraftarlarımızın 90 dakika vereceği destek çok önemli. Takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımız potansiyelini sahaya yansıtacak ve galibiyetler gelecektir" ifadelerini kullandı.

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