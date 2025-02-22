DİĞER
Anadolu Kartalı 3 puana kilitlendi
Sivasspor deplasmanında final gibi bir maça çıkacak olan Konyaspor, kritik maça hazır. Yiğidolar karşısında kazanarak alt sıralarda nefes almak isteyen Anadolu Kartalı'nda kart sınırındaki futbolcuların çokluğu da teknik heyeti düşündürüyor. Konya ekibinde, Yusuf Erdoğan, Jevtovic, Bazoer, Kramer, Umut Nayir, Oğulcan Ülgün ve kaleci Slowik kart görmesi halinde Konya'da Trabzonspor maçında oynayamayacak.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.