  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Konyaspor Anadolu Kartalı 3 puana kilitlendi

Anadolu Kartalı 3 puana kilitlendi

Sivasspor deplasmanında final gibi bir maça çıkacak olan Konyaspor, kritik maça hazır. Yiğidolar karşısında kazanarak alt sıralarda nefes almak isteyen Anadolu Kartalı'nda kart sınırındaki futbolcuların çokluğu da teknik heyeti düşündürüyor. Konya ekibinde, Yusuf Erdoğan, Jevtovic, Bazoer, Kramer, Umut Nayir, Oğulcan Ülgün ve kaleci Slowik kart görmesi halinde Konya'da Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Kartalı 3 puana kilitlendi
Sivasspor deplasmanında final gibi bir maça çıkacak olan Konyaspor, kritik maça hazır. Yiğidolar karşısında kazanarak alt sıralarda nefes almak isteyen Anadolu Kartalı'nda kart sınırındaki futbolcuların çokluğu da teknik heyeti düşündürüyor. Konya ekibinde, Yusuf Erdoğan, Jevtovic, Bazoer, Kramer, Umut Nayir, Oğulcan Ülgün ve kaleci Slowik kart görmesi halinde Konya'da Trabzonspor maçında oynayamayacak.
REKLAM - Türk Telekom
İşte Muslera'nın yerine gelecek 1 numaralı aday!
DİĞER
Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! "Maçı devam ettirmez, tatil eder"
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
Dev derbinin oranları belli oldu!
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:43
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:39
Temizleyeceğiz Temizleyeceğiz 00:35
Muhteşem Rafa Silva Muhteşem Rafa Silva 00:30
Kartal uçuşta Kartal uçuşta 00:26
Sekizinci harika! Sekizinci harika! 00:25
Daha Eski
Seriye bağladı Seriye bağladı 00:24
Biz de Vincic'i isteriz Biz de Vincic'i isteriz 00:23
Metoğlu başarılıydı Metoğlu başarılıydı 00:20
Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız... Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız... 00:04
Adalı'dan yabancı hakem açıklaması! Adalı'dan yabancı hakem açıklaması! 00:04
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:04