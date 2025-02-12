Konya’ya maestro

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Konyaspor, transferin son gününde orta sahaya takviye yaptı. Anadolu Kartalı, Norveç ekibi Fredrikstad'dan ayrılan Norveçli orta saha Morten Bjorlo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Bjorlo, sağlık kontrolünün ardından 2.5 yıllık sözleşmenin altına imzasını attı. 29 yaşındaki maestro, Konya'nın plaka numarası olan 42 numaralı formayı giyecek. Tecrübeli yıldız, Norveç'te Ham- Kam ve Rosenborg formalarını da giydi.

TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİM

Konyaspor'da imza töreni sonrasında konuşan Norveçli orta saha Morten Bjorlo, taraftarlara mesaj gönderdi: Umarım kalan maçlarımızda iyi sonuçlar alarak Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. 42 numaralı formayı giyeceğim. Konya şehri için 42 numaranın önemini öğrendiğimde forma numaram olsun istedim. Konyaspor'un coşkulu bir taraftarı olduğunu biliyorum. Kendimi kulübe ve taraftarımıza sevdireceğimi düşünüyorum. Hepimiz için güzel bir sezon olsun.