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Konya'da penaltı şov!

Samsun’dan penaltı golüyle 1 puan alan Anadolu Kartalı, Kayseri’yi de penaltılarla devirip çıkışa geçti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Konya'da penaltı şov!

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor, ligin flaş takımlarından Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde karşılıklı ataklarla geçilen karşılaşmada iki takım da girdikleri birer gol pozisyonundan yararlanamadı. Kayserispor'da Thiam, Konyaspor'da ise Soner, çerçeveyi bulamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda 50'de kaleci Bilal'in Moreno'ya müdahalesine hakem Şimşek, penaltı kararı verdi Cikalleshi, skoru 1-0 yaptı. 62'de bu sefer Bahoken'in Uğurcan'a hareketine penaltı çıktı ve Arnavut golcü 2. kez ağları sarstı. 75'te Bahoken'in golü faulle VAR'dan iptal oldu. 89'da da Mane'nin şutu direten döndü ve Anadolu Kartalı, iki penaltı golüyle kazandı.

NE TOPLARSAK KAR

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, transfere kadar topladıkları puanların önemini vurguladı. Keleş, "Hücumda sıkıntılarımız vardı. Kötü bir periyodu toparlamak için transfere kadar topladığımız puanlar bize iyi gelecek" dedi.

3 PUANI HAK ETMEDİK

Recep Uçar, 3 puanı hak etmediklerini söyledi. Uçar, "Bireysel ve takım performansı anlamında kazanmayı hak edecek oyun ortaya koymadık. Konya bizden daha çok kazanmayı istedi ve kazandı" diye konuştu.

CIKALLESHI'DEN 3'TE 3

Kayseri galibiyetine 2 penaltı golüyle damga vuran Cikalleshi, Konyaspor'a önemli katkı sağladı. 33 yaşındaki Arnavut golcü, geçen hafta 1-1 sona eren Samsun maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı.

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