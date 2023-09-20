Töre Konya'da

Son maçında sahasında Rizespor'a 2-1 yenilen Konyaspor kadrosuna sürpriz bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlı takım, kanat oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü formaları giydi. 1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli futbolcu, Konyaspor'da başarılı olmak istediğini, elinden geleni yapacağını dile getirdi.
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