Haberler Konyaspor Töre Konya'da

Töre Konya'da

Konyaspor, boşta olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan iddialı konuştu...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Töre Konya'da

Son maçında sahasında Rizespor'a 2-1 yenilen Konyaspor kadrosuna sürpriz bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlı takım, kanat oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü formaları giydi. 1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli futbolcu, Konyaspor'da başarılı olmak istediğini, elinden geleni yapacağını dile getirdi.

DİĞER
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar! Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti...
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
F.Bahçe'de sakatlık derdine o yöntem de çare olamadı
G.Saray'da futbolculara dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza
Ç. Rizespor Konya'da kazandı!
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Eylül 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 06:03
Lewa 'dalya' dedi Lewa 'dalya' dedi 01:00
Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da 00:22
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:17
Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! 00:17
Porto Shakhtar'ı 3'ledi! Porto Shakhtar'ı 3'ledi! 00:17
Daha Eski
Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı 00:17
M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! 00:17
Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! 00:17
Milan ile Newcastle yenişemedi! Milan ile Newcastle yenişemedi! 00:17
Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! 00:17
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:14