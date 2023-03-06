Konyaspor yine kazanamadı

Konyaspor, evinde düşme hattındaki renktaşı Giresunspor'a da takıldı. İlk yarıda Adil'in gole giden topunu Savicevic çizgden çıkardı. Perez'in ayakla müdahalesinin Muhammet'e de çarptığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar VAR'a gitti. Ancak devam kararı çıktı. İkinci yarıda 59'da Savicevic kaleciye baskısı ile topu kaptı. Boş kale yerine topu auta attı. Muric 90+2 ve +8'de direğe takıldı ve maç 0-0 sona erdi. İlhan Palut'un yerine gelen Stanojevic, lig tarihinde ilk 5 maçta gol sevinci yaşayamayan ilk yabancı hoca oldu. 3 puan hasreti 8 maça çıkan Giresun ekibi ise 3 karşılaşma sonrasında puanla tanıştı.