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Konyaspor yine kazanamadı

Muriç’le iki topu direkten dönen Anadolu Kartalı, 5 maç sonra puan aldı Yeni hocası Stanojevic’le Süper Lig’de 5 maçtır gol sevinci dahi yaşayamadı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Konyaspor yine kazanamadı
Konyaspor, evinde düşme hattındaki renktaşı Giresunspor'a da takıldı. İlk yarıda Adil'in gole giden topunu Savicevic çizgden çıkardı. Perez'in ayakla müdahalesinin Muhammet'e de çarptığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar VAR'a gitti. Ancak devam kararı çıktı. İkinci yarıda 59'da Savicevic kaleciye baskısı ile topu kaptı. Boş kale yerine topu auta attı. Muric 90+2 ve +8'de direğe takıldı ve maç 0-0 sona erdi. İlhan Palut'un yerine gelen Stanojevic, lig tarihinde ilk 5 maçta gol sevinci yaşayamayan ilk yabancı hoca oldu. 3 puan hasreti 8 maça çıkan Giresun ekibi ise 3 karşılaşma sonrasında puanla tanıştı.
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