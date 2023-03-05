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Konyaspor Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:56
Konyaspor Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Konyaspor geride kalan haftalar sonunda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puan toplarken, Giresunspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 21 puan elde etti. Müsabaka öncesinde Konya temsilcisi 8. sırada, Karadeniz ekibi ise 17. basamakta bulunuyor.

KONYASPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir Emreli, Marlos Moreno, Pozuelo, Muhammet

Giresunspor: Ferhat, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

4. RANDEVU

Konyaspor ile Giresunspor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya geldi. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresunspor golle tanışamadı. İki takım Konya'da 1 kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sona ermişti.

KONYASPOR GALİBİYETE HASRET

Konyaspor, Süper Lig'de 8 maçtır kazanamıyor. Konya ekibi son olarak İlhan Palut yönetiminde Kayserispor'u mağlup etti. Palut'un öğrencileri bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Palut'un takımdan ayrılmasıyla göreve gelen Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde ise çıktığı 4 maçta da galibiyet ve golle tanışamadı.

ERKAN ÖZDAMAR 2 AY SONRA DÜDÜK ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 16. haftasında oynanan Sivasspor ile Galatasaray maçında hakem hatası tespit ettiklerini belirterek karşılaşmanın VAR kayıtlarını yayımlamıştı. Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçı yöneten Erkan Özdamar'a bir süre görev vermedi. Ligde son maçını 29 Aralık 2022'de yöneten Özdamar 2 aylık aradan sonra Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşmayla sahalara geri döndü. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem.

Erkan Özdamar'ın son yönettiği Konyaspor müsabakası ise 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan ve yeşil-beyazlı takımın 3-1 galip geldiği Hatayspor maçıydı.

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