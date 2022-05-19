Konya’da yarı maraton coşkusu yaşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 22 farklı ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerli ve yabancı binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarı Maratonun ve 21 kilometre yarışının startını veren, Halk Koşusu'na Konyalılarla birlikte katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maratona ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Özellikle halk koşusuna her yaştan Konyalı katılırken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu yoğun katılımla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ile birlikte Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 09.00'da önce 10 kilometre koşusunun ardından 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun startını verdi.

MARATON HALK KOŞUSU İLE TAMAMLANDI

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun katılımın olduğu Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 2,7 kilometrelik Halk Koşusu ile tamamlandı. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayıp biten ve Konya protokolünün de katıldığı koşuya her yaştan yaklaşık 7 bin sporsever katıldı. Halk koşusunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

22 ÜLKEDEN 2 BİN 250 ATLET MÜCADELE ETTİ

Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde 1.04.10'luk derecesiyle Kenyalı Meshack Kiprop Koech birinci olurken, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1.04.36'lık derecesiyle ikinciliği, Onur Aras ise 1.06.18'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da 1.07.43'lük derecesiyle Etiyopyalı atlet Shewarge Amare Alene ilk sırayı aldı.