Muhteşem Konya

Konyaspor kasırgası dinmiyor. Yeşil- beyazlılar, Rize'yi de 3 golle geçip zirve iddiasını sürdürdü. Konya ekibi, henüz 40. saniyede Umar'ın hatasını affetmeyen Bytyqi'yle gol perdesini açtı. Golün şokunu üzerinden atamayan Atmacalar'da 37'de Boyd'un frikiği direkten döndü ve devre Konya'nın üstünlüğüyle sona erdi.



ABDÜLKERİM ŞOV

Rize, 57'de Deniz'le yine direğe takıldı. Konya ekibi 62'de 4. asistini yapan Serdar'ın Mpoku'ya attırdığı golle farkı ikiye çıkardı. Takımın diğer yıldızı 3 golle oynayan stoper Abdülkerim'in asistinde de Michalak galibiyeti ilan etti. Evinde namağlup Konyaspor, 26 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Konyaspor hocası İlhan Palut, şampiyonluk sorusunu iddialı yanıtladı. Palut, "Kim istemez ki. Zirvede kalalım, camiamız sevinsin. Sonuna kadar kovalayacağız" yorumu yaptı.

İLK GOL YIKTI GEÇTİ

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, erken golün pahalıya patladığını söyledi. Hamzaoğlu, "Puan hedefiyle geldik. Ama yediğimiz ilk gol planları değiştirdi" dedi.