Haberler Konyaspor Cikalleshi: Armağan olsun

Cikalleshi: Armağan olsun

Konyaspor'un golcüsü Sokol Cikalleshi, "Çok iyi bir mücadele verdik. Taraftarların desteğiyle 3 puanı aldık. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlar için mücadele ediyoruz. 12. oyuncumuz oldular, gelecek maçlarda da destek bekliyoruz" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
Cikalleshi: Armağan olsun
Konyaspor'un golcüsü Sokol Cikalleshi, "Çok iyi bir mücadele verdik. Taraftarların desteğiyle 3 puanı aldık. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlar için mücadele ediyoruz. 12. oyuncumuz oldular, gelecek maçlarda da destek bekliyoruz" dedi.
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