Cikalleshi: Armağan olsun

Konyaspor'un golcüsü Sokol Cikalleshi, "Çok iyi bir mücadele verdik. Taraftarların desteğiyle 3 puanı aldık. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlar için mücadele ediyoruz. 12. oyuncumuz oldular, gelecek maçlarda da destek bekliyoruz" dedi.
Konyaspor'un golcüsü Sokol Cikalleshi, "Çok iyi bir mücadele verdik. Taraftarların desteğiyle 3 puanı aldık. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlar için mücadele ediyoruz. 12. oyuncumuz oldular, gelecek maçlarda da destek bekliyoruz" dedi.