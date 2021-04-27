Haberler İttifak Holding Konyaspor Son dakika spor haberi: Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

Son dakika spor haberi: Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 38. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılacak olan Konyaspor'da sarı kart cezalısı , kırmızı kart cezalısı ile tedavilerine devam edilen , ve Anicic forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 18:35
Son dakika spor haberi: Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

'in 38'inci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek 'da hazırlıklar tamam. Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, sarı kart cezalısı , kırmızı kart cezalısı ile tedavilerine devam edilen , ve Anicic forma giyemeyecek.

'in 38'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, 'a gitti. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR'DA 5 EKSİK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı 'in yanı sıra tedavilerine devam edilen , Alper Uludağ ve takımdaki yerlerini alamayacak. 'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem düdük çalacak.

SON DAKİKA