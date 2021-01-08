Konyaspor'dan transfer! Zymer Bytyqi...

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.