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'dan transfer! ...

takımlarından , . Ligi (Eliteserien) takımlarından Viking'de forma giyen Kosovalı oyuncu 'yi kadrosuna kattı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 12:19
Konyaspor'dan transfer! Zymer Bytyqi...

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Sportif Direktörü da yer aldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.

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