Son dakika: Konyaspor'da Uğur Demirok'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

Süper Lig'de 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi hareketliliği tam gaz sürüyor. Birçok kulüp yeni isimleri kadrosuna katarken, bazı oyunculara veda ediliyor. Son olarak Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Ayrılığına dair konuşan Demirok, kendisinin kulüple herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken "Zor bir ayrılık kararı aldık. Benim Konyaspor camiası ile hiçbir sorunum olmadı. Ne yönetimle, ne başkanla, ne taraftarla, ne kulüp çalışanları ile en küçük sorun yaşamadım. Sadece hoca ile bazı sıkıntılarımız oldu. Bunun da detaylarına girecek, yeni sorunlar oluşturacak değilim. Hocamla yaşadığımız sıkıntıların aşılamayacağını, burada geleceğimin olmadığına inandım. Bu yönde bir karar aldım. İki taraf açısından da hayırlısı olur umarım. Ben Konyaspor camiasını çok seviyorum. Her zaman sevmeye ve saygı duymaya devam edeceğim. Umarım taraftarımız bu kararı anlayışla karşılar. Oynamamayı ya da başka şeyleri sorun etmedim. Dediğim gibi aşılamayacağına inandığım ve süregelen sorunlar vardı. Böylesi iki taraf için de daha doğru bir adım. Taraftarımıza bana bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ederim" dedi.

İşte kulüpten yapılan o paylaşım...