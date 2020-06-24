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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’da şoku!

Konyaspor’da Sitya şoku!

Ligde kalma mücadelesi veren 'ya Brezilyalı sol beki 'dan kötü haber geldi.

Ligde kalma mücadelesi veren 'ya Brezilyalı sol beki 'dan kötü haber geldi. Yeşil-beyazlıların 'la 2-2 berabere kaldığı maçın 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 30 yaşındaki savunmacının sağ üst arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Sitya'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
  1. 24.6.2020
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