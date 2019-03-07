Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
07 Mart 2019, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Atiker , 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kombine pas çalışmasıyla devam eden idman, pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 18:43
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