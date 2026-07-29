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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Inter Turku'da Vesa Vasara: Daha agresif olmamız lazım!

Inter Turku'da Vesa Vasara: Daha agresif olmamız lazım!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İstanbul RAMS Başakşehir'i konuk edecek Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, tur atlamaları halinde büyük bir sürprize imza atacaklarını söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:03
Inter Turku'da Vesa Vasara: Daha agresif olmamız lazım!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul RAMS Başakşehir'i konuk edecek Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte teknik adamın o sözleri...

Başakşehir'in turun favorisi olduğunu belirten Fin teknik adam, "Başakşehir, bize göre çok iyi takım. Hala turun favorisi. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok mücadele etmemiz ve daha agresif olmamız lazım. Turu geçmek istiyoruz. Eğer turu geçersek bizim için büyük bir sürpriz olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1-1 sona eren ilk maçta iyi bir performans göstererek avantaj yakaladıklarını hatırlatan Vesa Vasara, "Tur için umutluyuz. Tüm oyuncularımızın sahada her şeylerini vereceğine inanıyorum. İyi savunma yapmamız lazım. Yakalayacağımız fırsatları gole çevirebilirsek tur atlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Inter Turku, Veritas Stadı'nda yaptığı son antrenmanın ardından Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

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