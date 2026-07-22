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Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla devam etti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 01:01
Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla sürdü.

Türk temsilcilerinden İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4

Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1

Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3

Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0

Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1

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