Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla sürdü.
Türk temsilcilerinden İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1
Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4
Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1
Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3
Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0
Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1