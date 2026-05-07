Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Crystal Palace-Shakhtar Donetsk CANLI ve ŞİFRESİZ izle: Maç saati, kanalı!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace, Shakhtar Donetsk’i Selhurst Park’ta konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Krakow’da oynanan ilk mücadeleyi Ismaïla Sarr, Daichi Kamada ve Jorgen Strand Larsen’in golleriyle 3-1 kazanan Londra ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet durumunda adını finale yazdıracak. Ukrayna temsilcisi Shakhtar ise zorlu deplasmanda iki farklı kazanarak maçı uzatmalara taşımayı, daha fazlasıyla ise turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 09:26
Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Oliver Glasner yönetiminde kulüp tarihinin en parlak Avrupa serüvenini yaşayan Crystal Palace, taraftarlarıyla birlikte tarihi bir ana tanıklık etmeye hazırlanıyor. İlk maçta %29 topla oynama oranına rağmen yakaladığı fırsatları acımasızca değerlendiren ev sahibi, savunma disiplini ve hızlı hücum geçişleriyle Shakhtar'ı alt etmişti. Ligdeki Bournemouth yenilgisinin ardından as kadrosuna geri dönen Palace'ta, özellikle Jean-Philippe Mateta ve ilk maçın yıldızı Daichi Kamada'nın performansı final yolunda anahtar rol oynayacak. Selhurst Park'ın tamamen dolu olması beklenen akşamda, Palace hata yapmadan Leipzig'deki finale bilet almayı amaçlıyor. Konuk ekip tarafında ise umutlar henüz tükenmiş değil. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi, ilk maçta topla oynamada büyük üstünlük kurmasına rağmen savunmada verdiği boşlukların bedelini ağır ödedi. 3-1'lik skor dezavantajıyla Londra'ya gelen Shakhtar, erken bir gol bulup maçın psikolojik üstünlüğünü ele geçirme niyetinde. İşte Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçının detayları!

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ın ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle | TRT Spor

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards; Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique; Ocheretko, Gomes, Pedrinho; Alisson, Elias, Eguinaldo

