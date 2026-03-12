Sigma Olomouc-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Çek takımı Sigma Olomouc, sahasında Alman ekibi Mainz 05'i ağırlayacak. İlk maçta avantaj yakalamak isteyen her iki takım da bu kritik karşılaşmada hata payı bırakmak istemiyor. Turnuvada çeyrek finale yükselmek için önemli bir adım atacak takımların mücadelesi futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında. Sigma Olomouc iç saha avantajını kullanarak rövanşa avantajlı gitmek isterken, Mainz 05 deplasmanda iyi bir sonuç alarak Almanya'daki ikinci maça rahat girmek istiyor. Peki, Sigma Olomouc-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIGMA OLOMOUC-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Sigma Olomouc-Mainz 05 maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

SIGMA OLOMOUC-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Andruv Stadyumu'nda oynanacak Sigma Olomouc-Mainz 05 maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.