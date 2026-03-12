CANLI SKOR ANA SAYFA
Celje-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Celje ile AEK karşı karşıya gelecek. Slovenya'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, rövanş maçı öncesi avantajı yakalamayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Yunanistan temsilcisi ise çeyrek final biletini almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Celje-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 20:07
Celje-AEK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Slovenya temsilcisi Celje, kendi sahasında Yunanistan'ın köklü ekibi AEK'yi ağırlayacak. İlk maç avantajını yakalamak isteyen ev sahibi takım, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Öte yandan AEK, zorlu deplasmanda gol avantajı yakalayarak rövanşa rahat girmek istiyor. Son 16 turunda her iki takım için de kritik önem taşıyan maç, Avrupa kupalarındaki yolculuklarının geleceğini belirleyecek. Peki, Celje-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELJE-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Celje-AEK maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELJE-AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zdezele Stadyumu'nda oynanacak Celje-AEK maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

