Haberler Konferans Ligi Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Crystal Palace ile Zrinjski Mostar karşı karşıya gelecek. Turnuvanın farovi ekiplerinden biri olan Crystal Palace, ilk maçta 1-1 berabere kalırken ikinci mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefleyen Bosna-Hersek ekibi ise son 16'ya kalmanın yollarını arayacak. Peki, Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 20:06
Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Crystal Palace, sahasında Zrinjski Mostar'ı ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, turnuvaya devam etmek için bu akşam galibiyeti zorunlu görüyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Crystal Palace, taraftarı önünde avantajını kullanarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar ise ilk maçtaki beraberliğin verdiği motivasyonla sürpriz peşinde olacak. Peki, Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-ZRINJSKI MOSTAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE-ZRINJSKI MOSTAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

