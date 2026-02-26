CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında AZ Alkmaar ile Noah karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kaybeden ve evinde mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Hollanda ekibi, güçlü rakibine karşı turu geçen taraf olmak istiyor. Zorlu deplasmanda skor üstünlüğünü korumayı ve son 16'ya kalmayı amaçlayan Ermenistan temsilcisi ise hata yapmak istemiyor. Peki, AZ Alkmaar-Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 20:22
AZ Alkmaar-Noah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında kritik mücadele! İlk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olan AZ Alkmaar, kendi evinde Noah'ı yenerek turu geçmek zorunda. Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve taraftarının desteğiyle sahaya çıkarken, Ermenistan ekibi Noah ise ilk maçtaki avantajını koruyarak tarihî bir başarıya imza atmak istiyor. Son 16 turuna yükselen taraf bu akşam belli olacak. Peki, AZ Alkmaar-Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-NOAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında oynanacak AZ Alkmaar-Noah maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR-NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?

AFAD Stadyumu'nda oynanacak AZ Alkmaar-Noah maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz"
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan KYK'lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
"Hiçbir şey bitmiş değil!"
