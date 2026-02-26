AZ Alkmaar-Noah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında kritik mücadele! İlk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olan AZ Alkmaar, kendi evinde Noah'ı yenerek turu geçmek zorunda. Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve taraftarının desteğiyle sahaya çıkarken, Ermenistan ekibi Noah ise ilk maçtaki avantajını koruyarak tarihî bir başarıya imza atmak istiyor. Son 16 turuna yükselen taraf bu akşam belli olacak. Peki, AZ Alkmaar-Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-NOAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında oynanacak AZ Alkmaar-Noah maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR-NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?

AFAD Stadyumu'nda oynanacak AZ Alkmaar-Noah maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.