Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı canlı yayın detayları: Saat, kanal ve 11'ler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi 6. maçında Rijeka ile kozlarını paylaşacak. Zirve takibini sürdüren Arda Turan'ın ekibi, 1 puan gerisinde kaldığı Strasbourg'un yerini kapmak için hata yapmak istemiyor. Legia Varşova karşısında aldığı mağlubiyet sışında puan kaybetmeyen ev sahibine karşı Rijeka ise 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle yerleştiği 14. sıradaki yerini korumanın peşinde. İşte Shakhtar Donetsk-Rijeka maçının yayın bilgileri...

Shakhtar Donetsk-Rijeka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Henryka Reymana'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Shakhtar Donetsk-Rijeka MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

👈Shakhtar Donetsk-Rijeka MAÇI İZLE | TRT TABİİ CANLI👈