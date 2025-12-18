CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı canlı yayın detayları: Saat, kanal ve 11'ler!

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı canlı yayın detayları: Saat, kanal ve 11'ler!

UEFA Konferans Ligi’nde zirve takibi tüm hızıyla sürerken, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Hırvat ekibi Rijeka’yı konuk ediyor. Topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik koltuğuna göz diken Arda Turan'ın öğrencileri, saha avantajını kullanarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirveyle arasındaki bağı koparmamayı hedefliyor. Konuk Rijeka ise 8 puanla 14. basamakta bulunurken, zorlu deplasmandan puan çıkararak ilk 8 yolunda dev bir adım atmak ve üst sıralardaki iddiasını kanıtlamak istiyor. İşte Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 17:50
Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı canlı yayın detayları: Saat, kanal ve 11'ler!

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi 6. maçında Rijeka ile kozlarını paylaşacak. Zirve takibini sürdüren Arda Turan'ın ekibi, 1 puan gerisinde kaldığı Strasbourg'un yerini kapmak için hata yapmak istemiyor. Legia Varşova karşısında aldığı mağlubiyet sışında puan kaybetmeyen ev sahibine karşı Rijeka ise 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle yerleştiği 14. sıradaki yerini korumanın peşinde. İşte Shakhtar Donetsk-Rijeka maçının yayın bilgileri...

Shakhtar Donetsk-Rijeka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Henryka Reymana'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Shakhtar Donetsk-Rijeka MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

👈Shakhtar Donetsk-Rijeka MAÇI İZLE | TRT TABİİ CANLI👈

