UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Dinamo Kiev ile Noah arasında oynanacak önemli karşılaşmayla devam edecek. Sezona beklentilerin gerisinde başlayan Dinamo Kiev, turnuvada geride kalan 5 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi. Ukrayna temsilcisi, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede kazanarak hem moral bulmak hem de gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Noah ise daha dengeli bir performans sergiliyor. Turnuvada hanesine yazdırdığı 8 puanla 17. sırada bulunan Ermenistan temsilcisi, zorlu deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Peki, Dinamo Kiev-Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO KIEV-NOAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Dinamo Kiev-Noah maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

DINAMO KIEV-NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Lublin'de oynanacak Dinamo Kiev-Noah maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.