AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferas Ligi'nin 6. haftasında AZ Alkmaar ile Jagiellonia Bialystok karşı karşıya gelecek. Maarten Martens yönetiminde turnuvada 9 puan toplayan Hollanda temsilcisi, ilk 8 yolunda hata yapmak istemiyor. 8 puanla 18. sırada yer alan Polonya ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 09:44
AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, AZ Alkmaar ile Jagiellonia Bialystok arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Maarten Martens yönetiminde turnuvada şu ana kadar topladığı 9 puanla dikkat çeken Hollanda temsilcisi, ilk 8 hedefi doğrultusunda bu karşılaşmada hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ligde 8 puanla 18. basamakta bulunan Polonya temsilcisi ise Alkmaar'dan alacağı olumlu bir sonuçla sıralamada yukarı tırmanmayı hedefliyor. Peki, AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-JAGIELLONIA BIALYSTOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR-JAGIELLONIA BIALYSTOK MAÇI HANGİ KANALDA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı Tabii Spor 6 ekranlarından (Konferans Yayını) canlı olarak yayınlanacak.

Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..."
