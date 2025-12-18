AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, AZ Alkmaar ile Jagiellonia Bialystok arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Maarten Martens yönetiminde turnuvada şu ana kadar topladığı 9 puanla dikkat çeken Hollanda temsilcisi, ilk 8 hedefi doğrultusunda bu karşılaşmada hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ligde 8 puanla 18. basamakta bulunan Polonya temsilcisi ise Alkmaar'dan alacağı olumlu bir sonuçla sıralamada yukarı tırmanmayı hedefliyor. Peki, AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-JAGIELLONIA BIALYSTOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR-JAGIELLONIA BIALYSTOK MAÇI HANGİ KANALDA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok maçı Tabii Spor 6 ekranlarından (Konferans Yayını) canlı olarak yayınlanacak.