CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Legia Varşova-Sparta Prag maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Legia Varşova-Sparta Prag maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Legia Varşova, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Legia Varşova, Wojska Polskiego'da Sparta Prag'ı ağırlayacak. İlk hafta temsilcimiz Samsunspor'un 1-0 mağlup ettiği ev sahibi ekip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 25. sırada bulunuyor. Sparta Prag ise Shamrock karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle adını 16. sıraya yazdırdı. Peki Legia Varşova-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 10:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Legia Varşova-Sparta Prag maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Legia Varşova-Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Legia Varşova ile Sparta Prag, Konferans Ligi'nin 4. haftasında, Wojska Polskiego'da kozlarını paylaşıyor. İlk 3 haftada tek galibiyetini Shaktar'a karşı alan Inaki Astiz'in ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak. Sparta Prag ise aldığı tek galibiyetle 4 puana ulaştı ve yerleştiği 16. sıradan yukarılara zıplamayı hedefliyor. İşte Legia Varşova-Sparta Prag maçı detayları...

Legia Varşova-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Legia Varşova-Sparta Prag maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Yunan hakem Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Legia Varşova-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi'nin 4. haftasında Wojska Polskiego'da oynanacak Legia Varşova-Sparta Prag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
G.Saray maçının hakemine sert sözler!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rockets deplasmanda Warriors'ı yendi! Rockets deplasmanda Warriors'ı yendi! 10:17
G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü 10:15
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! 10:01
G.Saray maçının hakemine sert sözler! G.Saray maçının hakemine sert sözler! 09:59
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 09:35
Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı! Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı! 09:30
Daha Eski
Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı 09:19
İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! 08:46
G.Saray'da Osimhen seferberliği! G.Saray'da Osimhen seferberliği! 08:41
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16