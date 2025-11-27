Legia Varşova-Sparta Prag maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Legia Varşova-Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Legia Varşova ile Sparta Prag, Konferans Ligi'nin 4. haftasında, Wojska Polskiego'da kozlarını paylaşıyor. İlk 3 haftada tek galibiyetini Shaktar'a karşı alan Inaki Astiz'in ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak. Sparta Prag ise aldığı tek galibiyetle 4 puana ulaştı ve yerleştiği 16. sıradan yukarılara zıplamayı hedefliyor. İşte Legia Varşova-Sparta Prag maçı detayları...

Legia Varşova-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Legia Varşova-Sparta Prag maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Yunan hakem Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Legia Varşova-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi'nin 4. haftasında Wojska Polskiego'da oynanacak Legia Varşova-Sparta Prag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.