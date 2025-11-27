CANLI | Fiorentina-AEK Atina maçı bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında, Artemio Franchi'de AEK Atina'yı konuk edecek. Son maçında Mainz deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 8. sıraya gerileyen ev sahibi ekip, sezon başındaki başarılı performansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. AEK Atina ise ilk hafta Celje karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından çabuk toparlandı. Aberdeen'i 6-0 yenen Yunanistan temsilcisi, son maçında ise Shamrock karşısında attığı tek golle berabere kaldı. İşte Fiorentina-AEK Atina maçının yayın bilgileri...

Fiorentina-AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - AEK Atina maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. İngiliz hakem Robert Jones'in yöneteceği karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Fiorentina - AEK Atina MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Artemio Franchi'de oynanacak Fiorentina - AEK Atina maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.