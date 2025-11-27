CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi CANLI | Fiorentina-AEK Atina maçı bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

CANLI | Fiorentina-AEK Atina maçı bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Fiorentina, Konferans Ligi'nin 4. haftasında AEK Atina'yı ağırlayacak. İlk 3 haftada aldığı 2 galibiyetle 6 puanın sahibi olan ev sahibi ekip, 8. sıradaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Yunanistan ekibi ise 4 puanla 15. sırada yer alıyor. Son 2 maçta aldığı bir beraberlik ve bir galibiyetin ardından yenilmezlik serisi oluşturmak isteyen Marko Nikolic'in ekibi, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Fiorentina-AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI | Fiorentina-AEK Atina maçı bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Fiorentina-AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında, Artemio Franchi'de AEK Atina'yı konuk edecek. Son maçında Mainz deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 8. sıraya gerileyen ev sahibi ekip, sezon başındaki başarılı performansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. AEK Atina ise ilk hafta Celje karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından çabuk toparlandı. Aberdeen'i 6-0 yenen Yunanistan temsilcisi, son maçında ise Shamrock karşısında attığı tek golle berabere kaldı. İşte Fiorentina-AEK Atina maçının yayın bilgileri...

Fiorentina-AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - AEK Atina maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. İngiliz hakem Robert Jones'in yöneteceği karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Fiorentina - AEK Atina MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Artemio Franchi'de oynanacak Fiorentina - AEK Atina maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek derbi öncesi konuştu!
TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray'ın yeni yeri...
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! 12:35
Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları 12:32
Feyenoord-Celtic maçı detayları Feyenoord-Celtic maçı detayları 12:17
F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 12:08
Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı! Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı! 12:07
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 12:01
Daha Eski
Dursun Özbek'ten flaş Ederson açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş Ederson açıklaması! 11:59
Viktroia Plzen-Freiburg maçı detayları Viktroia Plzen-Freiburg maçı detayları 11:54
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! 11:52
Roma-Midtjylland maçı detayları Roma-Midtjylland maçı detayları 11:44
A. Efes’te Kokoskov dönemi sona erdi! A. Efes’te Kokoskov dönemi sona erdi! 11:43
Dev derbinin oranları açıklandı! Dev derbinin oranları açıklandı! 11:26