CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı detayları!

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı detayları!

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Dinamo Kiev, Arena Lublin Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. Puanla tanışamayan Ukrayna temsilcisi 34. sırada yer alıyor. Zrinjski Mostar ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dinamo Kiev - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçtai hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:52 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 15:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı detayları!

Dynamo Kiev - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Dinamo Kiev, Arena Lublin Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. Puanla tanışamayan Ukrayna temsilcisi 34. sırada yer alıyor. Zrinjski Mostar ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dinamo Kiev - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçtai hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİNAMO KİEV - ZRİNJSKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - ZRİNJSKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Dinamo Kiev: Nescheret, Vivcharenko, Thiare, Popov, Karavayev, Mykhailenko, Pikhalonok, Kabaiev, Buyalskyi, Ogundana, Yarmolenko.

Zrinsjki Mostar: Ljubic, Vranjkovic, Masic, Dujmovic, Mamic, Ivancic, Durasek, Burey, Cavar, Cuze, Bilbija.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon...
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI 15:01
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 14:30
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
12. haftanın hakemleri açıklandı! 12. haftanın hakemleri açıklandı! 14:00
Trabzonspor’a Batagov şoku! Trabzonspor’a Batagov şoku! 13:52
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali 13:41
Daha Eski
Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! 12:13
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37
Sporting Braga - Genk maçı detayları! Sporting Braga - Genk maçı detayları! 11:31
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! 11:26
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:19
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bugünün maçları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bugünün maçları 08:01