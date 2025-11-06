Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı detayları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dynamo Kiev - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Dinamo Kiev, Arena Lublin Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. Puanla tanışamayan Ukrayna temsilcisi 34. sırada yer alıyor. Zrinjski Mostar ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dinamo Kiev - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçtai hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİNAMO KİEV - ZRİNJSKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - ZRİNJSKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Dinamo Kiev: Nescheret, Vivcharenko, Thiare, Popov, Karavayev, Mykhailenko, Pikhalonok, Kabaiev, Buyalskyi, Ogundana, Yarmolenko.

Zrinsjki Mostar: Ljubic, Vranjkovic, Masic, Dujmovic, Mamic, Ivancic, Durasek, Burey, Cavar, Cuze, Bilbija.