Banik Ostrava - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Banik Ostrava - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Banik Ostrava ile Celje kozlarını paylaşacak. Mestsky'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Banik Ostrava - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 11:43
Banik Ostrava - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Banik Ostrava - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Banik Ostrava'nın deplasmanda Celje'ye 1-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Banik Ostrava - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Banik Ostrava - Celje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Banik Ostrava - Celje maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Anastasios Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

