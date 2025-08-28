AEK Atina - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AEK Atina - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta AEK Atina'nın deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kalmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki AEK Atina - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Atina - Anderlecht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Atina - Anderlecht maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Rohit Saggi'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.