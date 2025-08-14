Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Shamrock Rovers - Ballkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Shamrock Rovers'in deplasmanda Ballkani'ye 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shamrock Rovers - Ballkani MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shamrock Rovers - Ballkani maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Mohammad Emara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.