Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Shamrock Rovers ile Ballkani kozlarını paylaşacak. Tallaght Stadium'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:41
Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Shamrock Rovers - Ballkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Shamrock Rovers'in deplasmanda Ballkani'ye 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Shamrock Rovers - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shamrock Rovers - Ballkani MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shamrock Rovers - Ballkani maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Mohammad Emara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
Son Dakika
