FC Levadia - Differdange maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

FC Levadia - Differdange maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta FC Levadia'nın deplasman'da Differdange'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki FC Levadia - Differdange maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Levadia - Differdange MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FC Levadia - Differdange maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 19.03'da oynanacak. Bosnalı hakem Antoni Bandic'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.