Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Austria Wien'in deplasmanda Banik Ostrava'ya 4-3 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien - Banik Ostrava maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.