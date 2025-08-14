CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Austria Wien ile Banik Ostrava kozlarını paylaşacak. Franz-Horr'da (Generali Arena) oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Austria Wien - Banik Ostrava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Austria Wien'in deplasmanda Banik Ostrava'ya 4-3 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Austria Wien - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien - Banik Ostrava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Wien - Banik Ostrava maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu'ndan transferi öncesi Galatasaray'a sürpriz telefon! "Bende emeğiniz fazla"
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır"
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor!
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı 13:50
F.Bahçe'den suç duyurusu! F.Bahçe'den suç duyurusu! 13:21
Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! 13:16
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i 13:06
G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! 12:44
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! 12:03
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! 11:44
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... 10:41
F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... 09:54
Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? 09:49
Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? 09:29
Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? 09:25