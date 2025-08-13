CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, St Patricks ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - St Patricks maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş ile İrlanda takımı St Patricks, 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçta siyah-beyazlıların deplasman'da St Patricks'i 4-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - St Patricks MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

