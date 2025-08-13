Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - St Patricks maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş ile İrlanda takımı St Patricks, 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçta siyah-beyazlıların deplasman'da St Patricks'i 4-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - St Patricks MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.