Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Danimarka temsilcisi Silkeborg IF ile Polonya takımı Jagiellonia Bialystok, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Jamie Robinson'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.